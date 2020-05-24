Чорноморець ризикує втратити стадіон – споруду продають за мізер, щоб перетворити в казино

Стадіон одеського Чорноморця після довгих торгів отримає нового власника.

Інсайд щодо подальшої долі однієї з найновіших арен України з'явився на офіційній сторінці ТаТоТаке у Fаcebook.

"Маємо цікаву інфу про Чорноморець! В п'ятницю нарешті пішов з молотка стадіон клубу, який вже декілька років належав державному Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

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Щоб ви розуміли масштаб події, це була 17-а (!) спроба фонду продати на аукціоні свій найбільший скарб. Вперше стадіон намагались продати рік тому за 1,1 млрд грн (40 млн доларів). А вже в березні 2020-го розраховували, що буде непогано, якщо вдасться виручити хоча б 10 млн доларів. За нашою інформацією, на двох останніх торгах в травні стартова ціна опускалась ще нижче, але покупці однаково не з'являлись. І ось коли вона дійшла до позначки 139 млн (тобто лише 5 млн доларів), диво нарешті сталося. За нашими даними, величезну споруду разом з офісними приміщеннями, фітнес-центром, ресторанами, готелем та підземним паркінгом придбала якась американська компанія. Вона вже внесла 10 відсотків від загальної вартості.

Навіщо стадіон американцям – до кінця не зрозуміло. Єдина версія – створення казино замість готелю. Але треба розуміти, що забезпечувати роботу такої махіни дуже непросто. За нашою інформацією, лише електроенергія коштує 1 млн грн на місяць. Вартість же всіх комунальних послуг і податок на землю – це близько 3 млн грн! А ще зарплата працівників стадіону – десь 600 тисяч.

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Що це означає для футбольного клубу? Нічого хорошого. Якщо Чорноморцю доведеться платити за оренду стадіону, клуб явно це не потягне. Ринкові ціни – 200-400 тис. грн за матч. А знову грати на стадіоні Спартак може і не вийти. Там вже демонтовано світло та й внутрішня інфраструктура навряд чи відповідає вимогам", – йдеться в публікації.

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