Чорноморець попрощався з групою футболістів ще до настання 2023 року.

Контракт 21-річного півзахисника Івана Литвиненка розірваний достроково, інформує офіційний сайт одеситів.

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Чорноморець лише влітку підписав екс-гравця Руха на правах вільного агента. Втім, Литвиненко отримав обмаль часу на полі – всього 15 хвилин у жахливому матчі 8 туру УПЛ проти Зорі (0:4). Після Петька і Суханова це вже третій гравець, який покинув "моряків" упродовж останніх 10 днів. Віце-президент клубу Володимир Генінсон анонсував відхід щонайменше 6 футболістів під час зимової перерви.

Нагадаємо, команда Романа Григорчука йде на передостанній сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи в активі 11 залікових балів та випереджаючи Львів на 2 пункти.

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