Чорноморець прийняв відставку Червенкова з посади головного тренера

Одесити вирішили припинити співпрацю з болгарським фахівцем після невдалого початку сезону 2019/20.

Чорноморець на офіційному сайті оголосив про відставку Ангела Червенкова з посади головного тренера команди.

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Контракт розірваний за обопільною згодою сторін. 55-річний наставник заявив про своє бажання покинути "моряків" відразу після поразки від Оболоні-Бровар у матчі дев'ятого туру Першої ліги (0:1), і керівництво задовольнило прохання Червенкова. Тимчасовим виконувачем обов'язків головного тренера став Віталій Старовик.

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Додамо, що Чорноморець після дев'яти турів посідає лише 11-ю позицію Першої Ліги – в пасиві одеситів вже п'ять поразок.