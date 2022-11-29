Чорноморець припинив співпрацю з легіонером
13:29 - Читать на русском
Півзахисник Чорноморця Реальдо Філі більше не виступатиме за одеський клуб.
Чорноморець у своєму Telegram-каналі повідомив, що клуб завершив угоду з албанцем Реальдо Філі.
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Цікаво, що хавбек лише влітку цього року приєднався до "моряків" – не завадила навіть війна в Україні.
За цей час Філі встиг зіграти за Чорноморець у 6 матчах в чемпіонаті, проте не відзначався результативними діями.
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