Півзахисник Чорноморця Реальдо Філі більше не виступатиме за одеський клуб.

Чорноморець у своєму Telegram-каналі повідомив, що клуб завершив угоду з албанцем Реальдо Філі.

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Цікаво, що хавбек лише влітку цього року приєднався до "моряків" – не завадила навіть війна в Україні.

За цей час Філі встиг зіграти за Чорноморець у 6 матчах в чемпіонаті, проте не відзначався результативними діями.

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