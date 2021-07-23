Чорноморець презентував два комплекти форми на новий сезон
19:06 - Читать на русском
Одеський клуб готується до повернення в еліту українського футболу.
Чорноморець у колаборації з брендом спортивного одягу Kelme розробив два комплекти форми на сезон 2021/22.
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Домашній варіант екіпірування виконаний у традиційних синьо-чорних кольорах, виїзна форма буде білою. Титульним спонсором одеської команди стала букмекерська контора Parimatch.
Вже 25 липня Чорноморець офіційно стартує в УПЛ у виїзному матчі проти чернігівської Десни, стартовий свисток пролунає о 19:30.
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