Українські клуби провели у міжнародну паузу кілька товариських матчів. Результат та огляд ігор – в цій новині на "Футбол 24".

Товариські матчі

Колос – Зоря – 1:0

Гол: Безбородько, 104

Оболонь – Чорноморець 1:5

Голи: Суханов 90 – Білошевський 17, Єрмаков 51, Янаков 61, Жаржу 69, Хромей

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Колос зустрічався з Зорею у контрольному матчі. За 90 хвилин гри жодна команда не змогла відзначитися, тому переможця визначали у доданий час. Безбородько зумів оформити гол на 104 хвилині і принести Колосу перемогу.

Чорноморець видав шоу у грі проти Оболоні. Оборона "пивоварів" у матчі зазнала фіаско. Кілька помилок захисників призвели до розгрому. По перерві кияни взагалі не могли втримати одеситів. Гол престижу вдалося забити. На 90-й хвилині відзначився Суханов. До слова, команди грали 4 тайми по 35 хвилин.

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