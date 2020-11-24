Чорноморець повідомив про 17 випадків інфікування COVID-19 – матч Першої ліги перенесено
20:39 - Читать на русском
Коронавірус продовжує атакувати українські клуби. Черговою жертвою став одеський Чорноморець.
Матч скасовано
Одеський клуб отримав 17 позитивних результатів тестів на COVID-19, інформує офіційний сайт Чорноморця.
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У зв'язку з масовим спалахом ПФЛ ухвалила рішення перенести поєдинок 15-го туру проти Волині на невизначений термін. Цей матч був запланований на 25 листопада.
Зауважимо, що одесити наразі очолюють турнірну таблицю Першої ліги з 28-ма очками, лучани йдуть шостими, відстаючи від лідерів на 7 пунктів.
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