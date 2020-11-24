Одеський клуб отримав 17 позитивних результатів тестів на COVID-19, інформує офіційний сайт Чорноморця.

Фанати Волині були затримані поліцією після матчу проти Вереса – брутальна поведінка правоохоронців

У зв'язку з масовим спалахом ПФЛ ухвалила рішення перенести поєдинок 15-го туру проти Волині на невизначений термін. Цей матч був запланований на 25 листопада.

Зауважимо, що одесити наразі очолюють турнірну таблицю Першої ліги з 28-ма очками, лучани йдуть шостими, відстаючи від лідерів на 7 пунктів.

Перша ліга: Чорноморець виграв центральний матч дня і зміцнив лідерство, Верес здолав Волинь та піднявся у топ-3