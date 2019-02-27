Чорноморець попрощався з Леоновим та близький до підписання ісландського нападника

Півзахисник Чорноморця Дмитро Леонов покинув клуб. У свою чергу одесити можуть підсилитись ісландським нападником Арні Вільхьяльмссоном.

Дмитро Леонов більше не є гравцем Чорноморця. 30-річний півзахисник домовився з клубом про дострокове припинення співпраці за взаємною згодою, повідомляє офіційний сайт "моряків".

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Леонов приєднався до Чорноморця влітку 2018 року та провів у складі команди 11 матчів в УПЛ 2018/19. Результативними діями не відзначався.

Крім того, як стало відомо, у розташування одеській команді перебуває ісландець Арні Вільхьяльмссон. 24-річний форвард польської Термаліки проходить медогляд, інформує Динамоманія.

У разі успішного медобстеження Вільхьяльмссон перейде в одеський клуб на правах оренди та стане першим ісландцем в історії УПЛ.

Форвард провів 1 поєдинок за національну збірну Ісландії, а раніше захищав кольори своєї країни у командах молодших вікових категорій.

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