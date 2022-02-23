"Моряки" підхопили ініціативу криворіжців і висловили своє ставлення до агресії з боку Росії.

Чорноморець став черговим клубом, який взяв участь у патріотичному флешмобі, ініційованому представником Першої ліги – Кривбасом.

Кривбас ініціював партіотичний флешмоб для клубів України – емблеми зазнають зміни

Одесити слідом за Інгульцем, змінили у соцмережах свої клубні кольори на синьо-жовті.

"Незалежно від того, які клубні кольори ми захищаємо на футбольному полі, ми всі є українцями. І в нашій ДНК присутні два найважливіших кольори, це кольори державного прапора – синій та жовтий. Тому сьогодні Інгулець підтримує ініціативу Кривбаса і змінює свої традиційні клубні кольори на синьо-жовті. Закликаємо всі клуби підхопити цю ініціативу. Давайте підтримаємо нашу країну у цей складний час. Слава Україні", – сказано у заяві Інгульця.

Нагадаємо, Чорноморець та Інгулець розпочинатимуть другу частину сезону УПЛ з 13-го і 14-го місця відповідно. Одесити у першому матчі 27 лютого прийматимуть Маріуполь, а петровці на виїзді днем раніше зустрінуться з Динамо.

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