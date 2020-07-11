Чорноморець підсилився вихованцем Динамо, який виступав за Шахтар

Команда з Південної Пальміри, попри фінансові труднощі, продовжує підписувати нових гравців.

Одразу два футболісти з досвідом виступів у Прем'єр-лізі підсилили Чорноморець, повідомляє офіційний сайт одеського клубу.

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Першим новобранцем команди Сергія Ковальця став Олег Остапенко. 23-річний захисник вже має досвід виступів за "моряків" – він захищав кольори одеситів у сезоні 2018/19.

Ще один новачок Чорноморця – Андрій Стрижак. 20-річний півзахисник – вихованець Динамо. У сезоні 2017/18 перебував у складі донецького Шахтаря. Останньою його командою була полтавська Ворскла.

Нагадаємо, Чорноморець після 22-х турів посідає у турнірній таблиці Першої ліги десяту сходинку, набравши 29 очок. Вже сьогодні, 11 липня, команда Ковальця прийматиме на власному полі львівський Рух. Початок матчу о 19:30.

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