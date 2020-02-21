Чорноморець підсилився відразу трьома новачками – серед них вихованці Динамо і Шахтаря

Чорноморець встиг здійснити кілька підписань перед відновленням другої частини чемпіонату.

Одесити на своєму офіційному сайті оголосили про перехід захисника Михайла Калугіна, хавбека Дениса Янакова і форварда Романа Яловенка.

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Калугін виховувався в системах Геліоса та Металіста, після чого намагався закріпитися в клубах української Першої ліги та чемпіонаті Білорусі. Янаков був одним з лідерів юнацьких та молодіжних команд Динамо і навіть встиг спробувати свої сили на рівні Прем'єр-ліги – 5 матчів за Арсенал-Київ у сезоні 2018/19. Яловенко здобував футбольну освіту в академії Шахтаря, однак так і не отримав жодного шансу в основній команді "гірників".

Нагадаємо, Чорноморець завершив першу частину сезону на десятій сходинці Першої ліги. Команда Остапа Маркевича відстає від зони підвищення у класі на 15 пунктів.

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