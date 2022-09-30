Чорноморець підсилився хавбеком, який не грав понад 2 роки
21:55 - Читать на русском
Одесити продовжують підсилюватись все новими футболістами.
Інал Черткоєв став новачком Чорноморця, повідомляє пресслужба клубу. Деталі контракту залишаються у таємниці.
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22-річний півзахисник останні два роки був без команди, адже мав травми. Наразі Інал продовжує відновлення й буде це робити у складі "моряків". Тренерський штаб та команда йому у цьому допомагатимуть.
Зауважимо, Черткоєв раніше виступав за юнацьку команду Харкова, а також до 2020 року грав за молодіжку Ворскли.
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