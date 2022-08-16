Український півзахисник Іван Литвиненко від нині виступатиме за Чорноморець, повідомляє прес-служба "моряків".

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21-річний хавбек у статусі вільного агента підписав з одеситами дворічний контракт.

Нагадаємо, Литвиненко – вихованець СК Дніпро-1, за головну команду якого дебютував у листопаді 2018 року. У вересні 2020-го перебрався у Рух. З липня по грудень 2021-го виступав за першоліговий ВПК-Агро на правах оренди. Transfermarkt оцінює гравця у 75 тисяч євро.

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