Одеський Чорноморець підписав двох нових футболістів. Зокрема, новачками команди Сергія Ковальця стали захисник Василь Прийма та форвард Олег Кожушко. У матчі другого туру Першої ліги проти Гірник-Спорта (1:1) останній вийшов на поле з перших хвилин, а Прийма просидів увесь матч на лаві запасних.

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Нагадаємо, останнім клубом Кожушка був Колос, якому він допоміг вперше в історії вийти у кваліфікацію Ліги Європи. Прийма, який свого часу спробував себе у Серії А за Фрозіноне, з лютого 2020 року виступав за Карпати, куди перейшов з солігорського Шахтаря.

До слова, Чорноморець після двох турів посідає у турнірній таблиці Першої ліги третю сходинку, набравши чотири очки.

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