Півзахисник Владислав Наумець перешов у Чорноморець, повідомляє прес-служба одеського клубу.

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Терміни та умови контракту з 23-річним вінгером не розголошуються. Відомо лише, що у команду Романа Григорчука вже 14-й новачок перейшов у статусі вільного агента.

Нагадаємо, Наумець – вихованець Динамо. У вересні 2018 року перейшов у грецьку Яніну, за яку виступав протягом 3 сезонів. З вересня 2021-го перебував без клубу. Лише у лютому наступного року підписав угоду з Минаєм, однак так і не встиг дебютувати за закарпатців через початок війни. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

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