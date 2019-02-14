Чорноморець підписав Василя Павлова – це перший росіянин в УПЛ за останні 5 років

Нападник Василь Павлов став гравцем одеського Чорноморця.

Чорноморець підписав контракт з російським нападником Василем Павловим, про це повідомляє офіційний сайт "моряків". Деталі та терміни контракту не повідомляються.

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Раніше Павлов виступав за молдавську Дачію, російські Хімкі, Армавір та ще низку клубів. Останньою командою 28-річного нападника був латвійський Вентспілс.

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До слова, Павлов став першим росіянином в УПЛ за останні 5 років. Востаннє представники Росії виступали у елітному дивізіоні України у сезоні 2013/2014.