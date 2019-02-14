toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЛІГА ЄВРОПИ ОЛІМПІАКОС - ДИНАМО ШАХТАР - АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ

Чорноморець підписав Василя Павлова – це перший росіянин в УПЛ за останні 5 років

16:50 367 Читать на русском
Чорноморець підписав Василя Павлова – це перший росіянин в УПЛ за останні 5 років
Василь Павлов / Чорноморець

Нападник Василь Павлов став гравцем одеського Чорноморця.

Чорноморець підписав контракт з російським нападником Василем Павловим, про це повідомляє офіційний сайт "моряків". Деталі та терміни контракту не повідомляються.

Чорноморець планує підписати центрального нападника, – Червенков

Раніше Павлов виступав за молдавську Дачію, російські Хімкі, Армавір та ще низку клубів. Останньою командою 28-річного нападника був латвійський Вентспілс.

Генеральний директор Чорноморця розповів, чи розглядається можливість продажу клубу

До слова, Павлов став першим росіянином в УПЛ за останні 5 років. Востаннє представники Росії виступали у елітному дивізіоні України у сезоні 2013/2014.

Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Василь Павлов Василь Павлов Чорноморець Чорноморець
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
47
хв
Олімпіакос
19:55
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук