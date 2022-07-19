Чорноморець на своєму офіційному сайті оголосив про підписання 20-річного хавбека.

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Попереднім клубом універсального гравця був Маріуполь. У минулому сезоні Плакса почав регулярно виходити за першу команду азовців – 5 матчів, один асист. Втім, війна ледь не зруйнувала кар'єру і життя молодого півзахисника. Він провів кілька тижнів в злиднях зруйнованого і окупованого Маріуполя. На щастя, Родіону вдалося вирватися і повернутися до футболу.

Нагадаємо, Маріуполь змушений пропускати наступний сезон УПЛ, а от Чорноморець під керівництвом Романа Григорчука активно готується до змагань.

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