Прес-служба "моряків" повідомила про підписання форвардів Владислава Кулача і Євгенія Рязанцева, півзахисників Олександра Скляра та Максима Лопирьонка, а також захисників Ростислава Русина і Микити Степового.

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Останнім клубом Кулача та Скляра була полтавська Ворскла, з якою футболісти вилетіли до Першої Ліги України. У сезоні 2020/21 Владислав Кулач став найкращим бомбардиром української Прем'єр-ліги, забивши 15 м'ячів.

Євгеній Рязанцев є вихованцем київського Динамо, нападник виступав за другу команду Понферрадіни в Іспанії та Минай. Ростислав Русин пройшов юнацьку структуру Шахтаря, раніше грав за Рух, Металіст 1925, з літа 2024 року гравець був вільним агентом. Максим Лопирьонок відомий за виступами за СК Дніпро-1, також він виступав за Минай, ЛНЗ і Буковину. Микита Степовий є вихованцем одеської Пальміри.

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