Болгарський півзахисник Боріслав Цонєв продовжить кар'єру в Чорноморці, повідомляє офіційний сайт одеського клубу.

"Де тут готують смачну кесадилью?": Чорноморець оголосив про підписання американця

26-річний футболіст приєднався до команди Романа Григорчука у статусі вільного агента. Терміни дії контракту наразі невідомі.

Нагадаємо, атакувальний півзахисник – вихованець софійського Левскі. Встиг пограти також у місцевому Бероє і хорватському Запрешичі. У вересні 2020-го повернувся у рідний клуб, звідки і перебрався до Південної Пальміри.

У поточному сезоні провів за Левскі 20 матчів у всіх турнірах, в яких забив 6 голів і віддав 2 результативні передачі. У вересні 2021 року дебютував за національну збірну Болгарії, за яку провів три матчі. Transfermarkt оцінює гравця у 900 тисяч євро.

Миколенко чекає дебюту в АПЛ, Маліновський проти чемпіона, Лунін за крок від першого трофею з Реалом – топ-матчі вікенду