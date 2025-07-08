Чорноморець офіційно оголосив про підписання контрактів з п’ятьма гравцями.

Екс-зірка Чорноморця офіційно приєднався до новачка УПЛ

До команди приєдналися захисники Тимофій Сухар та Юрій Романюк, а також було продовжено співпрацю з воротарями Яном Вічним і Максимом Набитом та півзахисником Богданом Білошевським.

Сухар раніше захищав кольори Колоса, Карпат, Зорі та низки інших клубів, у тому числі закордонної Петржалки. Романюк перед переходом до одеситів грав у складі Прикарпаття, а також встиг побувати у СК Дніпро-1, Руху, Волині й інших командах.

Вічний, Білошевський і Набит вже мали досвід виступів за клуб і залишаються в Одесі ще на певний час. Подробиці нових угод традиційно не розголошуються.

До слова, за підсумками сезону 2024/25 Чорноморець посів останнє, 16-те місце турнірної таблиці УПЛ та вилетів до Першої ліги.

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