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Чорноморець підписав Грачова

17 липня 06:00 6 Читать на русском
Чорноморець підписав Грачова
Гліб Грачов / фото: ФК Чорноморець

Одеський Чорноморець підсилився півзахисником Глібом Грачовим.

Хавбек Гліб Грачов став гравцем Чорноморця, інформує офіційний сайт одеського клубу.

Деталі контракту не розголошуються. Останнім клубом 21-річного півзахисника був Фенікс (екс-Сталь), у складі якого Грачов провів 25 матчів у сезоні 2017/18.

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До слова, раніше Чорноморець вже підписав 3-х гравців.

Нагадаємо, за підсумками сезону Чорноморець вилетів з УПЛ, поступившись у перехідних матчах Полтаві, проте згодом одеський клуб повернули в еліту. Одесити в УПЛ замінили саме Полтаву, яка несподівано знялась зі змагань та оголосила про розпуск команди.

Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Гліб Грачов Гліб Грачов Чорноморець Чорноморець Сталь Сталь
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