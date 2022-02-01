"У статті Вікіпедії є його повне ім'я – Вандерсон Кавальканте Мело, з уточненням, що більш відомий він як Вандерсон Мараньян. Прес-служба, звичайно ж, звернулася до нього за роз'ясненнями, але, поспілкувавшись з Руді та Дугласом, Вандерсон одразу запропонував називати його просто Ванею.

Чорноморець попрощався з 8 гравцями – Григорчук очікує на прибуття двох легіонерів та голкіпера

У Белек 27-річний бразильський "Ваня" прилетів з білоруського Вітебська, де грав останні чотири роки. А наступні два роки Вандерсон проведе із Чорноморцем", – йдеться в публікації Telegram-каналу одеського клубу.

Нагадаємо, "моряки" пішли зимувати на 13-й сходинці УПЛ. Під час перерви Чорноморець повернув Романа Григорчука, під якого проводить кадрову революцію.

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