Одесити впевнено перемогли Турон з Узбекистану в контрольній зустрічі. Дивіться відео голів та читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

Товариські матчі

Чорноморець – Турон – 4:2

Голи: Алефіренко, 8, Наумець 52, Єрмаков, 76, Селін, 84 – Норбеков, 19, Муртозаєв, 57, (пен.)

Вже на 8 хвилині Чорноморець повів у рахунку: Єрмаков з центра поля віддав класну передачу на Алефіренка, який першим дотиком обіграв кіпера, а другим закотив у ворота. Чорноморець ледь не пропустив після дальнього удару, але Непогодов встиг зорієнтуватись. Втім, на 19 хвилині Норбеков завершив класну контратаку Турона.

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По перерві команди знову обмінялись голами. Спочатку Штогрін прорвався лівим флангом та віддав у центр, а Наумець зумів пробити – м'яч ледь закотився через вологий газон. Дуже швидко одесити пропустили у відповідь від Муртозаєва, який реалізував пенальті та відсвяткував у стилі Кріштіану Роналду. Під кінець гри Чорноморець вирвав перемогу. Спочатку Бадібанга після розіграшу кутового навісом знайшов голову Єрмакова, а Селін зробив рахунок 4:2, замкнувши подачу Наумця.

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