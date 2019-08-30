Чорноморець перестріляв Прикарпаття у суперматчі з двома вилученнями

У матчі 6 туру Першої ліги Чорноморець вдома переграв Прикарпаття і перервав невтішну статистику, що складалась з трьох поразок поспіль.

Перша ліга, 6 тур

Чорноморець – Прикарпаття – 3:2

Голи: Танчик, 3, Аржанов, 45+2, Ярошенко, 69 – Дитько, 56, Оринчак, 62

Вилучення: Войтиховський, 79 – Бочкур, 88

"Хтось не хоче, щоб Чорноморець виглядав добре", – Червенков звинуватив арбітрів у роботі проти його команди

Поєдинки Чорноморця у Першій лізі продовжують радувати вболівальників неймовірним видовищем. Після драматичної поразки від Волині (2:3), де одесити втратили двох гравців після вилучень, а Ангел Червенков дав вогняну прес-конференцію, вони приймали вдома Прикарпаття.

Чорноморець був рішуче налаштований перервати свою серію з трьох поспіль поразок, і вже на 3-й хвилині Володимир Танчик відкрив рахунок, а перед самою перервою Аржанов подвоїв перевагу господарів. Здавалось би, що за ігрової переваги та комфортного рахунку на табло "моряки" свого не втратять. Проте, команда з Івано-Франківська ледь не створила диво, шокувавши господарів протягом 6 хвилин, але Костянтин Ярошенко все ж вирвав 3 очки для Чорноморця.

Під кінець зустрічі команди відзначились грубими діями, внаслідок чого арбітр вилучив по одному гравцю у кожного з колективів.

Чорноморець перебуває на 4 позиції в турнірній таблиці, набравши 9 очок, тоді як Прикарпаття на 9 сходинці з 7 пунктами.