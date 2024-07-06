Як повідомлялось раніше, Чорноморець на посаду головного тренера розглядав одразу трьох кандидатів – Олександра Бабича, Сергія Ковальця та Юрія Калітвінцева.

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За інформацією UA-Футбол, керівництво одеситів вже провело переговори з Бабичем і отримало відмову. Наставник болгарського Піріна (який за підсумками минулого сезону вилетів у другий дивізіон) не проти повернутися в Україну, однак не хоче працювати у Чорноморці.

Зазначається, що тепер "моряки" додали до списку претендентів ще одного кандидата – В'ячеслава Шевчука. 45-річний фахівець раніше тренував донецький Олімпік, потім працював у структурі Вереса, а нині є генеральним менеджером Руха. Перші контакти щодо потенційної співпраці між Чорноморцем та Шевчуком вже відбулися.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Чорноморець посів у турнірній таблиці УПЛ дванадцяту сходинку.

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