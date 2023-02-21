Чорноморець у своєму Telegram-каналі оголосив про прихід Олександра Демченка, який нещодавно покинув Олександрію.

Олександрія попрощалась з українським хавбеком, який встиг пограти в Італії

За інформацією Transfermarkt, контракт півзахисника розрахований до 30 червня 2024 року. "Моряки" повідомили про перехід Демченка, не відстаючи від трендів, підготувавши текст у стилі чат-боту Chat GPT.

Додамо, що Олександр у першій половині сезону зіграв 13 поєдинків за Олександрію, відзначившись голом та асистом. Демченко встиг пограти в Італії за Абано та Портунезе, а в Україні – за Вінницю, Ниву Вінницю, Металіст 1925, Ниву Тернопіль та Кремінь.

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