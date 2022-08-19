Чорноморець у своєму Telegram-каналі повідомив, що Олександр Гладкий знову захищатиме кольори одеситів.

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"Моряки" не розголошують ані термін контракту, ані сума переходу нападника з Зорі. Олександр вже виступав за Чорноморець з березня по серпень 2018 році, відзначившись 2 голами та 2 асистами в 9 поєдинках.

Також Гладкий встиг пограти за Шахтар, Зорю, Динамо, Дніпро та турецькі Адана Демірспор і Різеспор. Найбільших звершень Олександр досягнув у Шахтарі, з яким став володарем Кубка УЄФА, а також допоміг здобути історичну перемогу над Барселоною на Камп Ноу, оформивши дубль у ворота каталонців.

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