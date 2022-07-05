"Моряки" опублікували у своєму Telegram-каналі пост про продовження контрактів з Максимом Брагару, Данилом Варакутою та Андрієм Штогріним. Терміни нових угод не розголошуються.

Чорноморець офіційно продовжив контракт з 39-річним Кравченком – найстарший гравець у нинішній УПЛ

Цікаво, що Чорноморець виклав допис о 19:36 – одеський клуб було засновано у 1936 році.

Нагадаємо, напередодні "моряки" уклади угоду з канадським легіонером Манджрекаром Джеймсом, українцями Сергієм Стахановим та Максимом Войтіховським, а раніше підписали Євгена Селіна і Сергія Політила.

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