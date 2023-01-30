Словенський захисник Лука Гучек став гравцем Чорномореця, повідомляє прес-слубжа "моряків".

Чорноморець близький до підписання вихованця Динамо з досвідом виступів у Європі

Про терміни та умови угоди не повідомляється.

Цікаво, що Гучека спочатку переглядала луганська Зоря, однак гравець не вразив тренерський штаб Патріка ван Леувена. Натомість 24-річний футболіст сподобався Роману Григорчуку, що вилилось у підписання контракту.

Нагадаємо, Гучек – вихованець словенського Кршко. З 2015 по 2017 роки він виступав за молодіжну команду Бетіса. У 2018-му дебютував за Домжале, звідки за рік перебрався до першолігового Радомлє, де й грав до останнього часу. 1 січня 2023 року Лука став вільним агентом. Transfermarkt оцінює його у 200 тисяч євро.

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