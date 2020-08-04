Чорноморець оголосив про достроковий розрив контракту з Янаковим – гравець близький до переходу в Зорю

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Маліновський потрапив до топ-50 гравців Серії А за версією популярного видання – українець випередив кілька зірок
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Хто з вихованців Динамо отримає шанс у команді Луческу? Є шість найімовірніших кандидатівСергій Тищенко — 12:00 0
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Динамо обрало перших суперників для ЛуческуУкраїна — 10:50 10108
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Миколенко зацікавив 2 клуби з топ-ліг і знадобився титулованому тренеру АПЛ для ЛЧ – Динамо просить "захмарну ціну"Україна — 09:55 17339
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Троє лідерів Динамо пропустили тренування через травмиУкраїна — 08:25 4629