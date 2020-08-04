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Чорноморець оголосив про достроковий розрив контракту з Янаковим – гравець близький до переходу в Зорю

12:55 - Читать на русском
Чорноморець оголосив про достроковий розрив контракту з Янаковим – гравець близький до переходу в Зорю
Денис Янаков / фото ФК Динамо

Вінгер Денис Янаков більше не є гравцем одеського Чорноморця.

Динамо достроково повернуло Дениса Янакова з оренди в Чорноморці, повідомляє офіційний сайт одеситів.

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Цікаво, що вчора, 3 серпня, з'явилась інформація, нібито гравець провів тренування у складі луганської Зорі.

Нагадаємо, Янаков останні півроку провів у складі Чорноморця, відігравши 8 матчів та відзначившись 4 голами.

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