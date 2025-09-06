Венесуельський форвард Полісся Луїфер Ернандес продовжить кар'єру у Чорноморці, повідомляє офіційний сайт "моряків".

Терміни та умови переходу не розголошуються. За одеську команду Луїфер буде грати під номером 90.

Нагадаємо, Ернандес перебрався в Україну в березні 2024 року з венесуельського Пуерто-Кабельйо, ставши за 1 млн євро гравцем Полісся. У лютому 2025-го житомирці віддали його в оренду еквадорському Вінотінто. Влітку Луїфер повернувся до Полісся.

Загалом за "вовків" Ернандес зіграв 20 матчів, в яких відзначився 5 голами. У чемпіонаті Еквадору забив 1 м'яч в 5-ти поєдинках. Transfermarkt оцінює його в 400 тисяч євро.

До слова, Чорноморець за підсумками минулого сезону покинув УПЛ і виступає в Першій лізі. Після 4-х турів одесити у турнірній таблиці йдуть другими, маючи у своєму доробку 10 очок.