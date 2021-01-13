"У деяких ЗМІ та соціальних мережах з'явилися публікації про те, що в Господарському суді Одеської області відкрито проведення процедури банкрутства футбольним клубом Чорноморець. Природно, дана інформація викликала серйозне занепокоєння у одеських уболівальників. Можу заспокоїти всіх шанувальників "моряків".

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До життєдіяльності нашого клубу ці публікації не мають ніякого стосунку. Приводів для занепокоєння немає. У нас все йде за планом. Чорноморець виходить з відпустки 20 січня. Буде проведено медичне обстеження футболістів, і на нашій базі в Совіньйоні відбудеться перший тренувальний збір. Для команди "моряків" чемпіонат країни відновиться 5 березня", – цитує Місюру офіційний сайт Чорноморця.

Додамо, що одесити пішли зимувати на третій сходинці Першої ліги, яка дає право виходу в еліту.

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