Чорноморець офіційно відреагував на чутки про банкрутство клубу
Генеральний директор Чорноморця Анатолій Місюра однозначно відповів щодо нинішнього фінансового стану клубу.
"У деяких ЗМІ та соціальних мережах з'явилися публікації про те, що в Господарському суді Одеської області відкрито проведення процедури банкрутства футбольним клубом Чорноморець. Природно, дана інформація викликала серйозне занепокоєння у одеських уболівальників. Можу заспокоїти всіх шанувальників "моряків".
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До життєдіяльності нашого клубу ці публікації не мають ніякого стосунку. Приводів для занепокоєння немає. У нас все йде за планом. Чорноморець виходить з відпустки 20 січня. Буде проведено медичне обстеження футболістів, і на нашій базі в Совіньйоні відбудеться перший тренувальний збір. Для команди "моряків" чемпіонат країни відновиться 5 березня", – цитує Місюру офіційний сайт Чорноморця.
Додамо, що одесити пішли зимувати на третій сходинці Першої ліги, яка дає право виходу в еліту.
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