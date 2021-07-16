Олексій Паламарчук та Ілля Путря захищатимуть кольори Чорноморця і в наступному сезоні, повідомляє офіційний Instagram одеситів.

Цітаішвілі дебютував за Чорноморець

Прес-служба не розголошує терміни нового контракту, але Transfermarkt інформує, що обидва гравці виступатимуть до кінця червня 2022 року.

До слова, Паламарчук відіграв у 8 матчах у складі Чорноморця у минулому сезоні, пропустивши 8 м'ячів. Путря ж провів 24 зустрічі за одеситів у сезоні 2020/21, відзначившись 2 голами та 2 результативними передачами.

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