Чорноморець без роздумів зберіг свого капітана і головного ветерана чемпіонату України.

Півзахисник Сергій Кравченко продовжив свій контракт, інформує прес-служба одеситів.

СК Дніпро-1 отримав відмову від іменитого претендента на заміну Йовічевічу, – журналіст

У квітні хавбеку виповнилося 39, і саме він є найстаршим чинним гравцем УПЛ. Втім, це не заважає йому регулярно грати і приносити користь Чорноморцю. У минулому сезоні ветеран встиг провести 13 матчів та відзначитися одним голом.

Кравченко виступає за "моряків" з лютого 2021 року, раніше захищав кольори Карабаха, Ворскли, Динамо, Дніпра, Волині, СК Дніпро-1. За збірну України відіграв 10 матчів та відзначився одним голом.

Ярмоленко в Динамо, Рух витіснить Зорю, сильна збірна і бідні "аграрії" – що буде з українським футболом?