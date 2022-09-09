Бадібанга став першим бельгійцем в історії одеситів. Про перехід 30-річного вінгера "моряки" повідомили в Instagram.

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Новачок приєднався до Чорноморця на правах вільного агента. Встиг пограти за низку клубів – Ордабаси, Шахтар Караганда, Андерлехт (став чемпіоном Бельгії 2011/12), Шарлеруа, Шериф та інші. У складі Шерифа визнавався найкращим легіонером чемпіонату Молдови. Останній рік виступав у Греції.

Зігі Бадібанга може зіграти на будь-якій позиції в атаці. У його кар'єрі є 7 матчів за молодіжну збірну Бельгії (2 голи). За національну команду не виступав.

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