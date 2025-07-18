Чорноморець оголосив про підписання контракту з новим футболістом – Хобе Мухаммедом.

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Новачок уже прибув до Одеси і готовий брати участь у нових викликах, захищаючи кольори "чорно-синьої" команди. За інформацією Transfermarkt, Хобе приєднався до Чорноморця як вільний агент, підписавши контракт на один рік.

Нагадаємо, що півзахисник виступає в Україні з 2024 року, коли на правах вільного агента приєднався до другої команди Полісся.

До слова, Чорноморець за підсумками минулого сезону вилетів до Першої ліги.

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