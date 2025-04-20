Верес обіграв Чорноморець у рамках 25-го туру УПЛ (2:1). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Минулого туру Верес вдруге в сезоні здолав Зорю з рахунком 2:1, повторивши результат першого кола. "Моряки" ж поступилися Оболоні в доволі рівному матчі (0:1).

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Чорноморець активно розпочав сьогоднішній матч і швидко отримав нагороду за свою ініціативу. Вже на 8-й хвилині Лацабідзе закинув м’яч у штрафний, Янаков підхопив його, змістився під праву ногу та рикошетом від стійки вразив ворота – 0:1!

На екваторі першого тайму Верес мав чудову нагоду: затяжна атака завершилася прострілом з правої бровки, де Степанюк не зміг влучити по м'ячу, а удар Дахновського парирував Аніагбосо. Наприкінці цієї половини зустрічі команди обмінялися кількома непоганими моментами, але то не вистачало точності, то захисники діяли відмінно.

На старті другого тайму Верес зумів відігратися, щойно Ракицький залишив поле. Вовченку в останню мить вдалося виконати подачу у штрафний, де Гончаренко скинув м’яч на Степанюка, а той точно пробив у ворота. А вже на 61-й хвилині господарі вийшли вперед. Гайдучик виграв верхову боротьбу й скинув м'яч на Дахновського, який лівою ногою елегантно закинув сферу за комір Аніагбосо – 2:1!

Більше результативних дій у матчі не було. Сьогодні у Рівному перемогу здобуває Верес – 2:1. Наразі "вовки" посідають 7-ме місце в турнірній таблиці УПЛ із 35 очками, а Чорноморець у зоні вильоту – передостаннє місце з 18 балами.

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