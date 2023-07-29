Чорноморець не зміг підписати лідера африканської збірної – все через сусіда-терориста
13:45 - Читать на русском
Панамський легіонер Альфредо Стівенс вирішив не випробовувати долю і повернувся на батьківщину.
Форвард збірної Панами Альфредо Стівенс покинув розташування Чорноморця, повідомляє "ТаТоТаке".
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28-річний футболіст був готовий підписати контракт з "моряками", однак після нещодавніх масованих обстрілів Одеси російськими окупантами вирішив не ризикувати і відмовився від співпраці з командою Романа Григорчука.
До слова, у Південну Пальміру панамець приїхав у статусі вільного агента. Transfermarkt оцінює його у 350 тисяч євро.
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