Панамський легіонер Альфредо Стівенс вирішив не випробовувати долю і повернувся на батьківщину.

Форвард збірної Панами Альфредо Стівенс покинув розташування Чорноморця, повідомляє "ТаТоТаке".

Чорноморець готується підписати лідера іноземної збірної – його партнер став відкриттям УПЛ

28-річний футболіст був готовий підписати контракт з "моряками", однак після нещодавніх масованих обстрілів Одеси російськими окупантами вирішив не ризикувати і відмовився від співпраці з командою Романа Григорчука.

До слова, у Південну Пальміру панамець приїхав у статусі вільного агента. Transfermarkt оцінює його у 350 тисяч євро.

Шахтар може відмовитися від чемпіона світу, який став відкриттям сезону за кордоном – що скаже ван Леувен?