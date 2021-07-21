Одеський клуб продовжує споглядати за представниками столичного гранда. Склад Чорноморця може поповнити форвард Владислав Ванат.

Владислав Ванат достроково покинув закордонний збір Динамо та вже повернувся в Україну. Це може бути пов'язано з потенційною зміною клубу.

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Як інформує Динамоманія, 19-річний форвард має шанси перебратись в Чорноморець. Якщо трансфер відбудеться, Ванат стане вже 13-м представником "біло-синього" десанту в Одесі. Раніше ряди "моряків" поповнили Кучерук, Скорко, Кузик, Смирний, Цітаішвілі, Михайленко, Тлумак, Мащенко, Білошевський, Надольський, Ісаєнко та Сухоручко.

До слова, Чорноморець Юрія Мороза розпочне сезон 25 липня, коли на виїзді зіграє з чернігівською Десною.

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