Чорноморець може підсилитись черговим вихованцем Динамо
09:19 - Читать на русском
Колишній захисник Динамо та Десни Артем Сухоцький близький до повернення в Українську Прем'єр-лігу.
Чорноморець близький до підписання Артема Сухоцького, який зараз перебуває у статусі вільного агента, повідомляє Динамоманія.
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Перехід може відбутись вже найближчим часом. Додамо, що Сухоцький залишався без клубу з минулого літа, коли завершився його контракт з Десною.
За свою кар'єру Артем встиг пограти за молодіжні команди Динамо, Іллічівець, Олександрію, Зорю, Динамо Мінськ та Слован.
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