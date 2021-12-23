Колишній захисник Динамо та Десни Артем Сухоцький близький до повернення в Українську Прем'єр-лігу.

Чорноморець близький до підписання Артема Сухоцького, який зараз перебуває у статусі вільного агента, повідомляє Динамоманія.

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Перехід може відбутись вже найближчим часом. Додамо, що Сухоцький залишався без клубу з минулого літа, коли завершився його контракт з Десною.

За свою кар'єру Артем встиг пограти за молодіжні команди Динамо, Іллічівець, Олександрію, Зорю, Динамо Мінськ та Слован.

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