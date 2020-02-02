Чорноморець може підсилитись чемпіоном світу U-20

Наставник Чорноморця Остап Маркевич продовжує активну трансферну політику – одеський клуб підписав уже дев’ять новачків.

Півзахисник Олександрії Кирило Дришлюк може стати гравцем Чорноморця, повідомляє видання Footboom. Одеський клуб хоче взяти 20-річного гравця в оренду і Олександрія готова на такий крок, аби забезпечити свого футболіста ігровою практикою. Чемпіон світу вже прибув на перегляд до Південної Пальміри.

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Нагадаємо, Дришлюк – вихованець київського Динамо. Свою професіональну кар’єру футболіста він розпочав у 2016 році у кропивницькій Зірці. 2018-го року перейшов до Олександрії. У минулому році в складі юніорської збірної України (U-20) став чемпіоном світу.

У поточному сезоні він зіграв за свій клуб лише один матч у Кубку України. Transfermarkt править за футболіста 300 тисяч євро.

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