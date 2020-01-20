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Чорноморець може підписати Сікорського, якого через візит у Росію відрахував Агробізнес

10:56 2339 Читать на русском
Чорноморець може підписати Сікорського, якого через візит у Росію відрахував Агробізнес
Ігор Сікорський / фото: FootBoom

Колишній нападник Агробізнеса Ігор Сікорський може продовжити кар'єру в одеському Чорноморці.

Сікорський після розірвання контракту з Агробізнесом веде переговори з одеським Чорноморцем, стверджує Sport Arena.

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Нагадаємо, що Агробізнес розірвав договір з гравцем через поїздку Сікорського до Росії. Сам футболіст підкреслив, що був в країні-агресорці на запрошення родичів.

Відзначимо, що "моряків" очолює Остап Маркевич, який раніше був головним тренером Агробізнеса.

У поточному сезоні Першої ліги Сікорський провів за Агробізнес 18 матчів, забивши вісім голів і віддавши дві результативні передачі.

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