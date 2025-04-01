"Команда-розчарування лютого-березня? Звичайно, це Чорноморець. Одеська команда з наявними футболістами не повинна програвати аутсайдерам, які нижчі за рангом – Інгульцю і Лівому Берегу. Не випадково там відбулася зміна тренера.

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Чи вдасться Кучеру зберегти Чорноморець в УПЛ? Важко сказати. Все буде залежати від зіграності, а календар у Чорноморця дуже важкий. Відкрию вам таємницю, що на місці Кучера міг бути я. Я довго вагався, але ухвалив рішення продовжити творчу відпустку, хоча працювати хочеться і потрібно. Чому відмовив Чорноморцю? Я ще повністю не відновився після операції, і був ще ряд причин", – сказав Шаран у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, 24 березня Олександр Кучер замінив Олександра Бабича на посаді головного тренера Чорноморця. Бабич же перейшов на посаду спортивного директора.

До слова, наразі "моряки" посідають 16-те місце у турнірній таблиці УПЛ з 15-ма очками.

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