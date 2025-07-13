Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов'язав Чорноморець виплатити американському Лос-Анджелес Гелаксі компенсацію за виховання* мексиканського півзахисника Хорхе Ернандеса. Сума боргу становить 224 тисячі євро + 5% річних, починаючи з 21 березня 2022 року до дати фактичної оплати.

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Нагадаємо, в січні 2022 року Ернандес перебрався до Чорноморця у статусі вільного агента з другої команди Лос-Анджелес Гелаксі, підписавши контракт до 30 червня 2023 року. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 8 березня 2022 року "моряки" розірвали контракт з Ернандесом, а у травні 2022-го його підписав бельгійський Мехелен. За одеський клуб мексиканець так і не дебютував.

23 жовтня 2024 року Чорноморець подав апеляцію до CAS, однак після її розгляду суд в Лозанні ухвалив рішення на користь американського клубу та залишив чинним рішення Палати спорів ФІФА.

Нині 24-річний футболіст виступає за Сан-Антоніо, який грає в USL – другому футбольному дивізіоні США.

* Платіж за виховання футболіста – це компенсація, яку новий клуб сплачує попереднім командам футболіста за підготовку гравця у віці від 12 до 23 років, якщо:

– гравець підписує свій перший професійний контракт з новим клубом;

– футболіст переходить до нового клубу, допоки йому не виповнилося 23 роки.

Хорхе Ернандес є вихованцем Лос-Анджелес Гелаксі. З 2019 до 2021 року футболіст мав професійний контракт з американським клубом, а взимку 2022 року на правах вільного агента перейшов до Чорноморця у віці 21 року.

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