Як відомо, напередодні Чорноморець вийшов з відпустки і, пройшовши медогляд, приступив до підготовки до другої частини сезону.

Чорноморець офіційно відреагував на чутки про банкрутство клубу

За повідомленням видання FootBoom, в одеській команді виникли серйозні проблеми з виплатою заробітної плати. Востаннє футболісти отримували гроші за жовтень минулого року. Скоро заборгованість налічуватиме три місяці. У зв'язку з цим команда опинилась перед непростим вибором: виплата боргів або тренувальний збір у Туреччині.

Нагадаємо, на зимову паузу команда Ковальця пішла на третій сходинці турнірної таблиці Першої ліги, набравши 28 очок. Раніше у Чорноморці спростували чутки про банкрутство клубу.

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