Одесити переживають не найкращі часи – відхід Романа Григорчука лише одна з проблем, яку треба розв'язати цього міжсезоння.

Після відходу Романа Григорчука в азербайджанський Нефтчі одесити досі не визначились із наступним головним тренером, повідомляє ТаТоТаке.

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Наразі тренувальним процесом на базі у Совіньйоні керує наставник команди U-19 Анатолій Діденко, якому допомагає Сергій Політило. Тренери зі штабу Григорчука також покинули клуб – залишився лише тренер воротарів Андрій Глущенко. Інші ж помічники Романа Йосиповича, Степан Матвіїв і Михайло Савка, клуб уже покинули.

Основним кандидатом на посаду наставника Чорноморця є Олександр Бабич, який наразі досі перебуває у Болгарії. Щодо складу команди, то тут теж все не дуже добре. У розпорядженні тренерів обмежена обойма з 12-13 досвідчених футболістів, яких доповнюють гравці юнацької команди. Завтра одесити проведуть контрольний матч – проти Інгульця.

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