Колишній гравець збірної України та донецького Шахтаря Ярослав Ракицький поділився емоціями після другого матчу за Чорноморець після повернення в футбол.

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"Хочу підкреслити, що Одеса заслуговує на команду саме в УПЛ. Тільки вищий футбольний дивізіон, жоден інший. Приємно допомогти команді здобути позитивний результат. Я розумію, що, можливо, ще не на 100 відсотків готовий, але залишив на полі себе повністю. У ЛНЗ хороша команда, але ми сьогодні були кращими. Врешті решт, нам перемога була важливіша для нас.

Команді хотілось підтримати Олександра Миколайовича Кучера, який тільки розпочав роботу в клубі. Вірю, що спільними зусиллями ми збережемо Чорноморець» в УПЛ", – заявив Ракицький в інтерв'ю прес-службі Чорноморця.

Нагадаємо, що Ракицький повернувся в футбол після майже річної паузи. З літа 2024 року захисник був без клубу і думав над завершенням кар'єри. Проте Олександр Кучер вмовив його приєднатися до Чорноморця, який поки що йде в зоні вильоту, знаходячись на 15 місці в турнірній таблиці УПЛ після 23 турів.

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