У Чорноморці почали віддавати борги, але кінця і краю поки що не видно, повідомляє "ТаТоТаке".

"Увірвався терпець": джерело вказало справжню причину відходу Григорчука з Чорноморця

За інформацією джерела, напередодні керівництво одеського клубу виплатило зарплату за квітень: персоналу команди повністю, а гравцям і тренерам – приблизно 70 відсотків.

Таким чином, заборгованість перед колективом зберігається в розмірі повних зарплат за травень 2024 року, а також часткових – за квітень 2024-го (30%) та червень 2023 року (60%).

Гравцям, чиї контракти діяли до 30 червня 2024 року, у 20-х числах липня мають віддати заборгованість за червень (згідно з практикою розрахунків).

Крім того, команді заборгували дві премії за перемоги у весняній частині минулого сезону. За даними джерела, для гравців основного складу ця сума дорівнює 15-20 тисяч гривень за кожну переможну гру.

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