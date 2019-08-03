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Чорноморець конфліктує з власними вболівальниками – клуб закрив фан-сектор та відмінив пільгові квитки

11:01 189 Читать на русском
Чорноморець конфліктує з власними вболівальниками – клуб закрив фан-сектор та відмінив пільгові квитки
Фанати Чорноморця / Соцмережі

Керівництво одеського Чорноморця має конфлікт з представниками фан-руху своєї команди.

Керівництво одеського клубу закрило фан-сектор на домашньому стадіоні Чорноморця та вперше за довгий час не виділило пільгові квитки для фанатів на поєдинок другого туру Першої ліги проти Гірник-Спорта.

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Фанати вважають, що клуб таким чином мстить вболівальникам за штрафи, які довелось сплатити керівництву через некоректну поведінку своїх ультрас, повідомляє "Думская".

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Нагадаємо, за підсумками сезону 2018/19 одеський Чорноморець вилетів з елітного дивізіону українського футболу та у поточному ігровому році виступає у Першій лізі.

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Перша ліга Чорноморець Чорноморець футбольні фанати
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