Чорноморець готується підписати легенду Динамо – він возз'єднається з колишнім партнером по збірній України
"Моряки" вирішили підсилити склад ще одним досвідченим захисником.
Чорноморець готується провести трансфер досвідченого захисника Євгена Хачеріді, повідомляє ТаТоТаке. Сьогодні футболіст має прибути на перегляд до клубної бази в Совіньйон.
Ідея залучення 38-річного центрбека виникла спільно між тренерським штабом Чорноморця та самим гравцем. У разі успішного перегляду Хачеріді знову опиниться в одному клубі з колишнім партнером по збірній України Ярославом Ракіцьким.
Нагадаємо, Хачеріді розпочинав кар'єру в мелітопольському Олкомі, після чого виступав за запорізький Металург, луцьку Волинь, київське Динамо, грецький ПАОК, білоруське Динамо Брест та аматорський Штурм.
