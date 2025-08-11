Чорноморець готується провести трансфер досвідченого захисника Євгена Хачеріді, повідомляє ТаТоТаке. Сьогодні футболіст має прибути на перегляд до клубної бази в Совіньйон.

Чорноморцю вимкнули світло на клубній базі – борги сягають мільйона

Ідея залучення 38-річного центрбека виникла спільно між тренерським штабом Чорноморця та самим гравцем. У разі успішного перегляду Хачеріді знову опиниться в одному клубі з колишнім партнером по збірній України Ярославом Ракіцьким.

Нагадаємо, Хачеріді розпочинав кар'єру в мелітопольському Олкомі, після чого виступав за запорізький Металург, луцьку Волинь, київське Динамо, грецький ПАОК, білоруське Динамо Брест та аматорський Штурм.

Чорноморець розпочав безпрограшну серію в Першій лізі – Ракицький забив неймовірний гол майже з центру поля (ВІДЕО)